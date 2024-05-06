Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarıyla ilgili bilgilendirme yapılacak

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımı,z yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Vadeli Programı'mız hamdolsun başarılı şekilde çalışıyor, ülkemizin risk primi 700 baz puan seviyelerinden 290 baz puan seviyesine geriledi. Politikalarımızı uyguladıkça risk primimiz daha da düşecek. Son bir yılda ülkemize 16,8 milyar dolar net portföy girişi oldu. Bankacılık sektörü ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Geçen yıl mayıs ayında 97,1 milyar dolar olan brüt rezervlerimiz 27 milyar dolar artışla 124,1 milyar dolara çıktı." diye konuştu.

Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası ile gelecek dönemde 50 milyar dolara yakın kaynağı kalkınma projelerinde kullanacaklarını kaydeden Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının da teker teker not artırımına gittiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomide belirlediği hedeflere ancak daha çok üreterek, daha çok ihracat yaparak varabileceğini belirtti.

Çevre ülkeler gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip olunmadığını, petrol, doğal gaz ve madenleri yeni yeni keşfetmeye, işlemeye, ülke ekonomisine kazandırmaya başladıklarını aktaran Erdoğan, "Terörden temizlediğimiz Gabar'da petrol üretimimiz günlük 40 bin varili geçti, inşallah yıl sonuna doğru bu rakam 100 bin varile ulaşacak. Yenilenebilir enerjinin sepetimizdeki oranı da aynı şekilde artıyor. Ancak bunlar enerjide dışa bağımlı olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

"Enerji faturasının, büyümeye paralel olarak kabardığını" ifade eden Erdoğan, bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken diğer taraftan da içeride tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız"

Daha az kaynak kullanarak daha büyük etki oluşturacak projelere ağırlık vereceklerini bildiren Erdoğan, buna kamu olarak öncülük ve rehberlik edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kamuda taşıtlar, binalar, cari harcamalar, haberleşme giderleri, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler, kamu istihdamı gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Burada amacımız, kamuda verimlilikten taviz vermeden, ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir. Hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız hem de bunu bütçeye yük oluşturmadan, hatta tasarruf ederek gerçekleştireceğiz. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek üzere talimatlandırdım."

Kabine'de, ekonomi ve dış politika yanında eğitim ve müfredat konusunu da değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerine açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, inşallah evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Tek tipçi, yasakçı, formatlayıcı, katı ideolojik eğitim anlayışı yerine eğitim modelimizi, soran, sorgulayan, sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz, güçlendirilmemiz temel bir ihtiyaçtır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim sistemimizin niteliğini her açıdan yükselteceğine inanıyoruz. Bakanlığımızın web sayfasından teklif ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum."

"Kısa zamanda inşallah atamayı bakanımız açıklayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır."

(Bitti)