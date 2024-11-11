Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlar Gelecek Nesillere Emanettir - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlar Gelecek Nesillere Emanettir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin orman varlığını koruma ve artırma çabalarına vurgu yaptı. Bu yılki ağaçlandırma teması 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' olarak belirlendi. Erdoğan, 7 milyardan fazla fidan dikildiğini ve orman varlığının %12 arttığını kaydetti. Ayrıca, bugün dikecekleri fidanların zulümlere karşı bir umut olacağını ifade etti.

11.11.2024 09:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ormanların gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu vurgulayarak, bu yılın temasını "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, "Bugün dikilen fidanlar, zulümlere karşı bir umut olacak ve mazlumların anısını yaşatacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak Türkiye'nin orman varlığını koruma ve artırma çabalarına vurgu yaptı.

11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktidarımızın 23. yılına girdiğimiz bugünlerde, ormanların korunması ve zenginleştirilmesi alanında devrim niteliğinde adımlar attık." dedi.

Erdoğan, "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında 7 milyarın üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğunu ve orman varlığının yüzde 12 artarak 23,4 milyon hektara çıktığını belirtti. Erdoğan, "Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 'Cumhuriyetimize Nefes' sloganıyla 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu yılın teması olarak, Filistin'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırım ve dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen mazlumların sesine dikkat çekmek amacıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasının belirlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dikeceğimiz fidanların, insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacağına inanıyorum. Fidanlarımız, Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil vatanı koruma ve zenginleştirme amacı taşıyan tüm vatandaşları ülke genelindeki fidan dikim etkinliklerine katılmaya davet etti. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Erdoğan, orman yangınlarına karşı mücadele veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir kez daha tebrik etti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlar Gelecek Nesillere Emanettir
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlar Gelecek Nesillere Emanettir - Son Dakika

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