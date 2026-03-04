Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçikle İftar Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçikle İftar Programı"nda konuştu Açıklaması

04.03.2026 21:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde, istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde, istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen "Mehmetçikle İftar Programı"nda konuştu.

Mehmetçiğin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, Allah'tan herkesi sağlık ve afiyet içinde sevdikleri ve aileleriyle birlikte bayrama da ulaştırmasını temenni etti.

Erdoğan, "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ayda kahramanlar ocağının siz kahraman mensuplarıyla, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın siz seçkin neferleriyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İftarınız mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Bugün bir kez daha devletin bekasını ve milletin güvenliğini temin amacıyla canları pahasına vatanın dört bir köşesinde görev yapan askerlerin her birine Allah'tan üstün başarılar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim askeri, polisi, jandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten korusun, ordumuzu daima muzaffer eylesin. Elbette bu mübarek akşamda vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ruhları şad, menzilleri mübarek, mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Özellikle aziz hatıralarını her zaman şükranla yaşatacağımız Binbaşı Bülent Albayrak'a, Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e, Yüzbaşı Ertuğ Güler'e, Yüzbaşı Burak Coşkun'a, Üsteğmen Enes Demir'e, 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e, Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'a, Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'e, Uzman Çavuş Murat Yıldırım'a, Uzman Çavuş Selçuk Paker'e ve isimlerini 86 milyon olarak kalbimize nakşettiğimiz, tabuta sığmayan tüm kahramanlara Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Aynı kutlu mücadelede yer alarak gazilik mertebesine erişmiş, bugün artık aramızda olmayan tüm gazilerimizi de minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize Rabbimden uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum."

"Şehitlerin ölmediğini müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız"

"Biz şehitlerin ölmediğini, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Şehitlerimizin aziz ruhları inşallah bize yol gösterecek, bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği bordo berelilerin başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazdığını vurguladı."

Bilinen, bilinmeyen nice kritik operasyonda fevkalade hayati roller üstlenen bordo berelilerle milletçe iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bugün sizlere baktıkça merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun şu mısralarına ilham veren cesareti, yiğitliği ve adanmışlığı görüyorum. 'Şu yeryüzü er meydanı, gönül sevmez her meydanı. Yüreksize yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı. Ey içi boş, dışı süslü, eli kirli, yüzü paslı. Yetişsin Asım'ın nesli, etsin sana dar meydanı.' Sizleri ve sizlerin şahsında namertlere meydanları dar eden tüm koç yiğitleri, bu seçkin camianın tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri "asker millet" tanımı olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde, istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik. Tarih boyunca bize ömür biçenler, bize 'hasta adam' yaftası vuranlar, bizi bu topraklardan söküp atabileceklerini zannedenler oldu. Ezan-ı Muhammedilerimizi susturmaya, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler, müstevliler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık. Önce Çanakkale'de, en son İstiklal Harbimizde harim-i ismetimize uzanan kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık. Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çok çalkantılı bölgesinde bin yılı aşkın zamandır alnı açık, başı dik bir şekilde yaşayamazdık. Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak, bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen milli seciyemize, ardından da kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz."

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte takdir toplayan siyasi, diplomatik ve ekonomik gücünün gerisinde eğitimi, donanımı, disiplini, cesareti ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğunun altını çizdi.

Türk ordusunun, milletle birlikte gönül coğrafyasında yaşayan milyonlarca dost ve kardeşin de güven kaynağı haline geldiğine işaret eden Erdoğan, ecdadın asırlarca "ey şanlı ordu, ey şanlı asker" nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman orduyu her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

"Güvenliği temin hususunda kapasitemiz en üst düzeydedir"

Geçen hafta HAVELSAN'da çok önemli bir açılış töreni gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temelini attıklarını belirtti.

Erdoğan, öncesinde Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak çeşitli platformların hizmete giriş, bayrak çekme ve saç kesme törenini icra ettiklerini anımsattı.

Savunma ve havacılık ihracatında 2025 yılını 10 milyar doları aşan rekor bir rakamla tamamladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Almanya'da yapılan NATO tatbikatında Silahlı Kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Şayet 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık, elbette bunların hiçbirini başaramazdık. Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak, caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir."

Son 23 yılda her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen yılmadan, yorulmadan çalıştıklarını, kendilerine inandıklarını, millete güvendiklerini, neticede bugün hayal bile edilemeyen seviyelere gelindiğini ifade eden Erdoğan, çok daha iyi yerlerde olunacağının altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bütün oyunları bozacak, engelleri aşacak, bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız." dedi.

Kaynak: AA

