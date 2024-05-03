Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür beyin ziyareti siyasetin yumuşama dönemine girdiğini gösteriyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür beyin ziyareti siyasetin yumuşama dönemine girdiğini gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çilehane Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Özgür beyin CHP'de Genel Başkan olmasının iktidar ve ana muhalefet açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Erdoğan, ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeleri de değerlendirerek, atmaları gereken adımları attıklarını ifade etti.

03.05.2024 15:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çilehane Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özgür beyin ziyareti iktidar ve ana muhalefet açısından olumlu bir gelişme oldu. ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar Çilehane Camii'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür bey CHP'de Genel Başkan oldu. Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet açısından olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağıma Özgür Bey'e söyledim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

"Atmamız gereken adımları attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail şu ana kadar 45 bin Filistinli'yi acımasızca öldürdü ve bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımları attık" ifadelerini kullandı.

"Başta Amerika olmak üzere Tüm batı İsrail'e çalışıyor"

Erdoğan konuşmasının devamında, "İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netenyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Başta Amerika olmak üzere tüm batı İsrail'e çalışıyor. Bu kadar imkanlar seferber edilerek Filistin'in garip yoksul insanları İsrail'in bombalarıyla ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür beyin ziyareti siyasetin yumuşama dönemine girdiğini gösteriyor - Son Dakika

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