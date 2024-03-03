Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade etti ve Pakistan halkına taziye dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapılan kentsel tasarım çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Millet Bahçesi'nin çevresinde yeterli otopark alanı bulunduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında hizmet ve projelerini paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ercan'ın olağanüstü hizmetler yapacağına inandığını belirtti. Ercan, Sincan'a daha fazla hizmet vermek istediklerini söyleyerek projelerini açıkladı. Toplantıya birçok siyasi isim ve vatandaş da katıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, En Genç Festivali'ne katılarak gençlerle buluştu. Kurum, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği, yeşil ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, gençlik meclisi oluşturarak gençlerle birlikte karar alacaklarını ve hayalleri gerçekleştireceklerini belirtti. Kurum, kadın hareketi ve gençlik hareketiyle büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk gastronomisi etkinliğine katılan Belçikalı siyasetçiler, Türk şefler eşliğinde mantı yaparak Türk kültürünü tanıttı. Etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu, milletvekilleri ve AB Komisyonu yetkilileri de katıldı.
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