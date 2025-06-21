Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammet İshak Dar ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammet İshak Dar ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir'i kabul etti. Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilişkilere kattığı ivmenin memnuniyet verdiğini, alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklanan risklerin İran'ın komşuları olan Türkiye ve Pakistan'ı etkileyecek boyutta olduğunu, nükleer anlaşmazlığı çözmek için ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakereleri canlandırmanın tek yol olarak görüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sükuneti yeniden sağlamak ve diplomatik yollarla çözüm için çabalarına devam edeceğini de belirtti. - İSTANBUL