Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan ile tam bir uyum içindeyiz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan ile tam bir uyum içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan ile tam bir uyum içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan'la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz.

22.04.2025 22:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Pakistan'la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Ortak Basın Toplantısı gerçekleştirdi.

Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle Sayın Başbakan'a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı temaslar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğinin baki olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretim vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. İslamabad'da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı"

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin bölgelerdeki barış ve istikrara şüphesiz önemli katkı sağladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan'la Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Van Hakkari yolunda meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Erdoğan, "Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibariyle tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor. Yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbimden sabır niyaz ediyorum" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur ve büyük bir lider olduğunu, Türk halkını muhteşem bir yere taşıdığını kaydetti. Şerif, "Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve bir refah seviyesine ulaşacağına eminim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. ve aynı zamanda bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına desteğimizi burada tekrar yineledik. Bu anlamda işbirliğimizi çok taraflı ortamlarda hem Birleşmiş Milletler'de hem de İslam İşbirliği Örgütü'nde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pakistan ile tam bir uyum içindeyiz' - Son Dakika

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