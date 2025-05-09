Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Papa 14. Leo\'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan, mektubunda Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

09.05.2025 17:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAPA 14. LEO'YA TEBRİK MEKTUBU

Erdoğan mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

GAZZE TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Papa, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ponçik Pamuk:
    Halktan sana gelen mektupları bi görsen 10 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    cehape yapsa tefe takarlar 4 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    öyle mektuplu falan olmaz reis yanına git 3 1 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    dostuna tebrik mesaji 3 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkalı papa yahudi olabılır 2 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    iki papaz normal 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Papa çok mutlu olmuştur herhalde. 0 0 Yanıtla
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