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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, Pazar günü İstanbul adayını duyuracaklarını ve Ankara adayını, seçim beyannamelerini Ankara'da açıklayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız"
04.01.2024 - 23:47,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız"

" Ankara adayını, seçim beyannamemizi Ankara'da açıklayacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde inşası devam eden AK Parti Konferans salonunda yaklaşık yarım saat incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda a'dan z'ye sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Ankara adayını, seçim beyannamemizi Ankara'da açıklayacağız. Yeni açılan salonumuzda yeni strateji belgemizi açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara, Politika, Son Dakika

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