Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Polis Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünün teşkilat mensuplarımız için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm polislerimizin Polis Haftası'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet teşkilatının terör örgütlerinden zehir tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, suç ve suçluların tamamına karşı gözünü kırpmadan mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Yüksek bir şuur ve özveriyle 86 milyonun huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyor, Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin diyorum" diye konuştu.

Erdoğan, bölgede kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye'nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerin büyük payı bulunduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleri ile mücadele ettiniz. Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın; Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir. Bu aziz millet, İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu'nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi'yi nasıl unutmadıysa, 15 Temmuz gecesi milletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır. Devlet olarak emniyet teşkilatının yanında olmaya, sizlere en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."