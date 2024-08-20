Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.