Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin olumlu seyrinin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti ve Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

18.03.2024 22:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti - Son Dakika

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