AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yabancı basına tepki: Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili ahlaksızca yalan haber yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki katıldığı canlı yayında rahatsızlanması yabancı basında da geniş yer buldu. Yabancı basın, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif haberlere imza attı.

ÇELİK'TEN YABANCI BASINDA ÇIKAN HABERLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yabancı basında çıkan haberlere tepki gösterdi.

"YABANCI BASINDA AHLAKSIZCA YALAN HABER YAPILIYOR"

Twitter hesabındaki paylaşımında Çelik şunları söyledi: "Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.