Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'nı Güneysu'da Geçirdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'nı Güneysu'da Geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı\'nı Güneysu\'da Geçirdi
22.03.2026 17:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde geçirdikten sonra, bayram süresince vakit geçirdiği baba ocağından ayrılarak kara yoluyla ilçeden çıktı. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Rize'den hava yoluyla İstanbul'a geçmesi bekleniyor. Ayrılışı sırasında güzergah boyunca vatandaşların konvoyunu selamladığı gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden kara yoluyla ayrıldı.

Bayram süresince baba ocağında vakit geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki programlarının ardından beraberindeki heyetle birlikte ilçeden ayrıldı. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Rize'den hava yoluyla İstanbul'a geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu'dan ayrılışı sırasında güzergah boyunca vatandaşların da konvoyu selamladığı görüldü. - RİZE

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'nı Güneysu'da Geçirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'nı Güneysu'da Geçirdi - Son Dakika
