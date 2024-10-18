Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '3+3 Bölgesel İşbirliği Platformunun' 3'üncü toplantısı için İstanbul'a gelen Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı bugün gerçekleşti. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dört mevkidaşıyla bir araya gelerek bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen toplantının ardından Bayramov, Lavrov, Arakçi ve Mirzoyan'u Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL