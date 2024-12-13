Sakarya'ya 426 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
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Politika

Sakarya'ya 426 Milyar Lira Yatırım

Sakarya\'ya 426 Milyar Lira Yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya'ya güncellenmiş değerle toplam 426 milyar liralık yatırım yaptık" dedi.

13.12.2024 16:52  Güncelleme: 17:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Sakarya'ya güncellenmiş değerle toplam 426 milyar liralık yatırım yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Sakarya'ya yapılan yatırımları kalem kalem açıkladı. Sakarya'ya toplamda 426 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Adalette 8 milyar lira, eğitimde 27 milyar, gençlik ve sporda 6 milyar, sosyal yardımlarda 37 milyar, sağlıkta 12 milyar, çevre ve şehircilikte 76 milyar, ulaştırmada 157 milyar, tarım ve ormanda 24 milyar, sanayi ve teknolojide 5 milyar, enerjide 40 milyar, kültür ve turizmde 843 milyon, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 25 milyar liralık şehrimize eser ve proje kazandırdık" dedi.

"103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni adliye sarayını yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda şehir stadyumunu inşa ettik. 36 bin metrekare arsa üzerine 103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni adliye sarayını yapıyoruz. Ayrıca yeni emniyet binamızın inşasına da başladık. Sakarya Şehir Hastanesi'nin inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. 62 bin metrekare alanda Sakarya eski stat yerinde millet bahçesini ve Serdivan Millet Bahçesini açtık. Yaklaşık 97 bin metrekare alanda Akyazı Millet Bahçesinin de yer seçimi aşamasındayız" diye konuştu.

"18 Aralık'ta inşallah proje ihalesine çıkıyoruz"

Kente yapılan ulaşım yatırımlarına da değinen Erdoğan, "Ulaştırmada Erenler Otoyol Kavşağı D-100 Bağlantı Yolu, Akyazı Dokurcun Bölünmüş Yolu, D-100 Adapazarı Hanlı Kavşağı- Mekece devlet yollarının yapımına devam ediyoruz. Karapürçek-Pekşenler arasındaki yol çalışmalarımız sürüyor. Yol üzerinde bulunan 3 köprünün yapımını yıl bitmeden tamamlamak istiyoruz. Sakarya Üniversite ve Demokrasi Meydanı, özellikle tramvay hattı için çalışmalarımız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalandı. Bakanlığımıza devri gerçekleşti. 18 Aralık'ta inşallah proje ihalesine çıkıyoruz. Hattın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ballıkaya Barajının inşasında yüzde 92 seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra da Sakarya'mıza hizmet etmekten geri durmayacağız. Mevlam yolumuzu, bahtımızı açık etsin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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