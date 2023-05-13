Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Seçimleri kazanırsanız ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna yanıt: Kardeş, dost ülkeleri ziyaret edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılacak seçimlerden önce son canlı yayınına katıldı. Televizyon kanallarının ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İLK İCRAAT KARDEŞ ÜLKELERE ZİYARET"

"Seçimleri kazanmanız halinde ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi: "Bizim bu seçimlerden sonra ilk icraat bizim kardeş, dost ülkelere ziyaretlerdir. 21 yıldır aralıksız eser ve hizmet üreten parti olarak 14 Mayıs'tan sonra eser, hizmet üretmeye, yatırımlarımızı süratle devam ettirmeye gayret edeceğiz.

"TÜM ENERJİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARA VERECEĞİZ"

Tüm enerjilerimizi öncelikli olarak deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarına vereceğiz. Uluslararası diplomaside gitmemiz gereken ülkeler var. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs gibi. Körfez ülkelerinde ziyaret edeceğimiz ülkeler var. Ülke genelinde topyekun kentsel dönüşümümüzü çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.

"14 MAYIS DEMOKRASİ BAYRAMI OLACAK"

Ekonomi, savunma sanayi, enerji, teknoloji her alanda Türkiye Yüzyılı atılımlarımızla, seçim beyannamemizdeki kronolojik yapıyı çalıştırmaya devam edeceğiz. Sözümüzü yerine getirene kadar da durmak yok yola devam diyeceğiz. Pazar günü seçimlerimizde milletin yönetimde asıl söz sahibini olduğunu görmek. 14 Mayıs inşallah demokrasi bayramı olacak."