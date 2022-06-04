ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

" İdlib 'de ve diğer bölgelerde yapımına başlanan briket evlerin 57 bininin açılışına bağlantı ile katıldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla"

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, İdlib, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla' - Son Dakika

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