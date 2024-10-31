Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı.

31.10.2024 15:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı.

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Faye'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Faye'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faye'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Faye, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirlerine takdim eden Erdoğan ve Faye, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Faye, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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