Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şikayet edenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP'li. İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni, dalga dalga pek çok ile, ilçeye uzandı." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şikayet edenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi... - Son Dakika
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