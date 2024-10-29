Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz" -"Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, yolumuzdan geri çeviremez.

29.10.2024 19:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz"

-"Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, yolumuzdan geri çeviremez. Terör tehdidini kaynağında yok etme konusunda rehavet içinde değiliz"

-"Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek bunu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan çekinmeyiz"

-"Pençe Kilit harekatıyla Irak sınırımızı tahkim ediyoruz. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz"

-"Terör baronları ve patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletin kardeşliğini dinamitleme olduğunu göstermiştir"

- "TUSAŞ çalışanlarının gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün son çırpınışlarıdır"

-"Ülkemizin geleceğinde teröre şiddete yer yoktur. Devletimiz katil sürülerinden, tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür"

- "Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücü alçakların başlarına geçirerek şehitlerimizin kanını yerde koymadık"

-"TUSAŞ'ın nasıl badireler atlattığını, hangi zorluklarla karşılaştığının en canlı şahitlerindendir"

-"Vizyoner çabaların birileri tarafından nasıl akamete uğratıldığını çok iyi biliyoruz. Türkiye çok erken başladığı yarıştan maalesef kopartılmıştır. Savunma sanayi alanında ülkemiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlı olmayı acı şekilde tatbik ettik"

-"Merhum Erbakan Hocamızın bu kurumların ülkemize kazandırılmasında emsalsiz katkıları olmuştur. Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar, bunların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli imkanlarla geliştirmeye ağırlık verdik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katıldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz' - Son Dakika

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