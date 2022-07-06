Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı"

Somali, ülkemizin Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir"

İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Somali ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Somali'nin 2011 yılında uluslararası toplumun tabiri ile çökme noktasına geldiğini ifade eden Erdoğan, "O yıl geniş bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya onların yanında olduğumuz mesajı vermiştim. Ziyaretimde büyükelçiliğimizin açılışını yapmıştık. Dünyada en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa etik, buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz" dedi.

THY'nin Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferberler başlatmak suretiyle son verdiğini söyleyen Erdoğan," 2011, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez Mogadişu'yu ziyaret ettim. 2012-2017 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu.Somali' ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. TİKA, Türk Kızılay, AFAD başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sivil Toplum kuruluşlarımız da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden sadece Somalili değil bölge ülkelerindeki vatandaşların da yararlandığını ifade eden Erdoğan," Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye bu dönemde de Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

İkili görüşmelerde Türkiye Somali ilişkilerini detaylı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Erdoğan," Muhtelif alanlardaki işbirliğimizi artırarak sürdürme konusunda mutabık kaldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atma hususunda fikir birliğine vardık. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır" dedi.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin tüm Afrika için taşıdığı öneme vurgu yaptıklarını kaydeden Erdoğan," Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca bin özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum. Somali ülkemizin Afrika Kıtası'nın ekonomik kalkınmasına sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise, "Kardeş ülke Türkiye Başkentinde bulunmaktan şeref duyuyorum. Bize gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmenin başarılı geçtiğini paylaşmak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştığım gibi Somali halkı ülkemizdeki kalkınma ve çabalarına destek veren geçek bir dost olarak görmektedir. Türk kardeşlerimize güvenlik kurumlarımızın inşası, ekonomimizin yeniden yapılandırılması konusunda bütçe desteği sağlık eğitim gibi temel kamu hizmetleri konusunda verdikleri destekten dolayı minnettarız" açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Somali arasında bir anlaşma imzalandı

Öte yandan CumhurbaşkanıErdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un huzurunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı.

Buna göre, iki ülke arasındaki "Ayni Hibe Desteği Anlaşması" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ileSomali Dışişleri Bakan Vekili Balal Muhammed Kusmentarafından imzalandı.