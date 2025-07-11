CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Lideri Hasan Şeyh Mahmud ile Görüştü - Son Dakika
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