Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su israfının önlenmesi ve çevre konusundaki hassasiyetimiz muhalefet cenahında bulmuyor. Belediye başkanları ve muhalefet partileri su kaynaklarının bilinçli kullanılması noktasında en diplomatik tabirle ihmalkar davranıyor"
-"Suyun kullanım alanıyla birlikte stratejik önemi de artmaktadır. Tarım, enerji, ulaşım gibi sektörler başta olmak üzere artan su ihtiyacımız üzerimizde baskı oluşturuyor"
-"Dünyadaki suyun yüzde 97,5'i tuzlu sulardan oluşmaktadır. İnsanın kullanabileceği miktar son derece kısıtlıdır. Tatlı su miktarının da yüzde 1'lik bölümü kullanılabilir durumdadır"
-"Temiz su kaynakları yeryüzündeki tatlı su potansiyelinin yüzde 0,1'ini teşkil ediyor"
-"Ülkemiz dahil birçok yerde su hala sınırsız bir kaynak olarak algılanmaya devam ediyor. Bu tamamen yanlış, temelsiz ve tehlikeli bir bakış açısıdır"
-"Su gün geçtikçe tükenen, azalan, kirlenen bir kaynaktır"
-"4 milyar civarında olan dünya nüfusu bugün 8 milyarın üzerine çıktı. Nüfus artarken yeryüzüne düşen yağış miktarında herhangi bir artış yaşanmadı"
-"Son yıllarda su baskınları, orman yangınları, kuraklık gibi doğal afetlerle daha sık karşılaşıyoruz. Akdeniz havzasındaki ülkeler iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine en fazla maruz kalan ülkelerdir"
-"Güney ve Batı illerimiz orman yangınlarıyla mücadele ederken kuzey şehirleri sel felaketleriyle uğraşıyordu. Tabiattaki düzen bozuldukça nimetler de birer afete dönüşmektedir"
-"Doğadaki bozulmanın temel sebebi kaynakların hoyratça kullanılması ve bilinçsizce tüketilmesidir. Suyu, toprağı, havayı, ormanlarımızı fütursuzca sömürülecek imkanlar değil, bizden sonra gelecek nesillere teslim edilecek emanet olarak görmemiz gerekiyor"
-"Temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir. Pek çok alanda gecikme telafi edilebilir ama su konusunda yaşanacak en ufak gelişme telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır"
-"İklim kriziyle mücadeleye en fazla destek veren ülkeler arasındayız. Toplumsal farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Sıfır atık projemizle israfı önlemeyi amaçlıyoruz"
-"2053 yılı için belirlediğimiz net sıfır emisyon hedefimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz"
-"Su yoksa tarım yok, gıda yok. Bizi ve canlıları hayatta tutacak dalımız yok demektir. Türkiye su zengini değil, su stresi yaşayan bir ülkedir"
- "Çevre ile ilgili meseleleri istismar etmekte varlar, çevrenin korunmasına gelince ara ki bulasın. Ne istedikleri belli değil. Lafa gelince çevreciyiz diyorlar, İzmir körfezinin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar"
-"Balıklar ölmüş, kötü koku almış yürümüş. Bunların umurlarında bile değil. 30 sene önce Haliç konusunda da aynı umursamazlık ciddiyetsizlik söz konusu"
-"Haliç maalesef 94 öncesi durumuna geri dönüyor. Kendi mesuliyet sahalarında çıkan yangınlara müdahale etmede çok geç ya da yetersiz kaldılar"
-"Bu yetersizliklerini kabul etmek yerine üstünü örtmek için başkalarını suçladılar"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış törenine katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Su israfının önlenmesi ve çevre konusundaki hassasiyetimiz muhalefet cenahında bulmuyor. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?