Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara...

27.06.2022 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız" -"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 tatbikatı dostlarımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız"

-"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir faaliyetle başarıyla sona ermiştir"

-"Ülkemizin güvenlik kaygılarına, kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten hiçbir şekilde faydalanamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz"

-"Türkiye özellikle son 20 yılda kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmıştır"

-"Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma, birlik ve beraberliğimizden uzaklaştırma çabası beyhude olduğunu bir kez daha söylüyorum"

-"Siyasi, ekonomik, ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekten kimsenin şüphesi olmasın"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

YORUMLAR
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara... - Son Dakika
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