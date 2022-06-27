Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız"
-"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir faaliyetle başarıyla sona ermiştir"
-"Ülkemizin güvenlik kaygılarına, kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten hiçbir şekilde faydalanamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz"
-"Türkiye özellikle son 20 yılda kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmıştır"
-"Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma, birlik ve beraberliğimizden uzaklaştırma çabası beyhude olduğunu bir kez daha söylüyorum"
-"Siyasi, ekonomik, ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekten kimsenin şüphesi olmasın"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
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