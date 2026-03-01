İran saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'dan kritik temas - Son Dakika
İran saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'dan kritik temas

İran saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman\'dan kritik temas
01.03.2026 17:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacağına dair endişesini paylaşan Erdoğan, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

İsrail 28 Şubat'ta sabah İran'a karşı "önleyici saldırı" olarak nitelediği ve "Aslan Kükremesi" adını verdiği bir harekat başlattı. Erdoğan, bugün ABD'nin de katıldığı saldırılara katılan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. "Gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesini" paylaşan Erdoğan, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu" ifade etti.

"DİPLOMASİYE ŞANS VERİLMESİ EN AKILCI YOL"

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların başladığı dün de ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşmüş; ikili, İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeleri ele almıştı.

Kaynak: DHA

İran saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'dan kritik temas
