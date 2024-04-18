Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan\'ı resmi törenle karşıladı

TİP İstanbul İl Örgütü, Asgari Ücret Artışı İçin Protesto Etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.