Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan\'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı. Konuk Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Hassan'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samia Suluhu Hassan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

18.04.2024 18:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Hassan'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samia Suluhu Hassan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hassan'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Hassan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Hassan, merdivenlerde Türkiye ve Tanzanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Hassan, İkili ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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