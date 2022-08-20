Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte (2) - Son Dakika
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Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte (2)

20.08.2022 16:25
Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA SALONDAKİLERE HİTAP ETTİAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, daha sonra partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA SALONDAKİLERE HİTAP ETTİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, daha sonra partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki toplantıda teşkilat yöneticileri ve çok sayıda partili yer aldı. Salonda bulunanların isteği üzerine konuşma sırasında AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefonu Kurtulmuş'a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanlara telefondan hitap ederek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinin başladığını söyleyen Erdoğan, "Şu an itibarıyla malumunuz 9 aylık bir sürecimiz var. Bu 9 aylık sürecimizi en güzel ve hızlı bir şekilde, inşallah 'durmak yok, yola devam' diyerek, bu süre içerisinde gerçekten ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Rehavete AK Parti'de yer yok. Cumhur İttifakımızla en önemli şey, bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah Haziran 2023'te bazılarının beklentilerini ters düz etmek suretiyle yeni bir zaferi beraberce kucaklayacağız. Tabi burada bir şey çok önemli. Sefer bizden zafer Allah'tan. Tüm teşkilatımıza en kalbi duygularımla selam gönderirken, inşallah Sivas bizim her zaman olduğu gibi kalemizdir. Sivas bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. İnanıyorum ki Haziran 2023'te yine bizi mahcup etmeyecektir" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte NUMAN KURTULMUŞ 2023'TE TÜRKİYE'DE ÇOK HAYATİ BİR SEÇİM OLACAK NUMAN KURTULMUŞ 2023'TE TÜRKİYE'DE ÇOK HAYATİ BİR SEÇİM OLACAK
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte (2) - Son Dakika
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