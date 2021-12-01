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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7)

01.12.2021 01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suud ile olan münasebetlerimizi daha iyi bir konuma getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suud ile olan münasebetlerimizi daha iyi bir konuma getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor. İleride orada da çok farklı gelişmeler olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"CHP Genel Başkanı, 'Türkiye'nin önemli savunma sanayi şirketleri için veliaht prense söz verildiği, ordunun milli karakterine zarar verecek bir faaliyet yürütüldüğü' gibi bir iddia da ortaya attı. Dış politikadaki açılımları ve bu iddiayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, CHP'nin lider kadrolarının, liderinin yalandan başka beslendikleri hiçbir sermayelerinin bulunmadığını söyledi.

Katar'a BMC'yi satmadıklarını belirten Erdoğan, Katar'ın BMC'ye sadece ortak olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Bu ortaklığımızla birlikte aynı zamanda ürettiklerimizin gerek pazar olarak belli yerlere satılmasında, Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası'nın restorasyonu, oranın elden geçirilmesine özellikle bu ortaklığın çok büyük faydası oldu." dedi.

Şimdi ise Abu Dabi yönetimiyle atılan adımın, tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi ise bizim Abu Dabi yönetimiyle attığımız bu adım, tarihi bir adım. 11 milyar dolarlık bir ön anlaşma yapıldı. Yaptığımız ikili görüşmede de inşallah şubat ayı gibi nasip olursa benim bir iadeiziyaretim olacak. Ama bu arada da gerek Dışişleri Bakanım gerekse İstihbarat Başkanımın bir ziyaretleri olacak. Bu ziyaretlerle birlikte bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile olan sürecimiz, inşallah çok daha farklı bir konuma erişmiş olacak." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Körfez ülkeleriyle atılan bu adımları değerlendirirken şunları kaydetti:

"Yani biz dargın, küskün olduğumuz zaman ondan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyor bu CHP; dargın küskün değil de adımları beraber attığımız zamanda da bakıyorsunuz, 'Niye bunlar barıştı?' deyip oradan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyor. Çatlasınız da patlasanız da biz hepsiyle de münasebetlerimizi çok daha iyi bir konuma inşallah getireceğiz. Çünkü bizim en önemli özelliğimiz bu. Bu özeliğimizi de gördükçe çatlayacaksınız, patlayacaksınız. İşte şimdi inşallah şubatın ilk yarısında oradayım."

Bölge ülkeleri içerisindeki Bahreyn ile bir görüşme yapılacağını da dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onların bize gelme durumları var. Onlar bize gelecek, onlarla görüşmelerimizi yapacağız. İnşallah Suud ile olan münasebetlerimizi daha iyi bir konuma getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor. İleride orada da çok farklı gelişmeler olmaz demiyorum, o da olabilir. Çünkü bütün bu bölgelerin insanlarının birbiriyle olan münasebetleri farklı. Kadim tarihi biz beraber inşa ettik, beraber paylaştık, paylaşıyoruz. Bizim Körfez ülkeleriyle aramızda halen çok ciddi bir iş birliği potansiyeli mevcut. Ekonomilerimiz birbirini tamamlayıcı nitelikte. Karşılıklı faydaya dayalı yeni iş birliği projelerini de ortak yatırımlar için inşallah bir fırsat olarak görüyoruz."

"Karşımızdaki toplum sizi zaten diri, canlı tutuyor"

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce TRT'ye verdiği röportajlardan derlenen bir video da yer aldı.

Erdoğan, videoya ilişkin, "Baya yaşlanmışız." yorumunu yaptı.

"'Aynı azim ve kararlılıkta devam ediyorum' diyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Karşımızdaki toplum, bu cevabı verdiği sürece o sizi zaten diri, canlı tutuyor." dedi.

Geçen hafta İzmir'de gerçekleştirdiği programı hatırlatan Erdoğan, "İzmir'de konutları dağıttık, daha sonra da Menemen'e geçtik. Menemen'de caddenin sağında solunda bütün apartmanlardan karanfiller bize atılıyor. Bu karanfillerle beraber meydana girdik ama yani oraya gelene kadar birkaç kilometre yol vardı. Geldik ki meydan tıklım tıklım dolu. Emniyetin ifadesine göre, 20-25 bin insan da konutlardan sonra orada vardı. Hepsinden öte, coşku ve heyecan çok farklı. Bu coşku, heyecan karşısında siz tabi ister istemez onlara aynı şekilde hitap etmek durumundasınız." şeklinde konuştu.

Menemen'de engellilerle yaptığı buluşmayı da anlatan Erdoğan, sanatçı Metin Şentürk'ün ve oradaki engellilerin şarkı ve türküleriyle coştuklarını dile getirdi.

Zaman zaman kendisinin de bu şarkılara eşlik ettiğini anlatan Erdoğan, "Her zaman söylüyorum ya, biz milletimize aşığıyız. Tekrar tekrar söylediğimiz gibi, Neşet Ertaş'ın ifade ettiği gibi, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.'" dedi.

Yoğun çalışmalarının arasında insan hikayelerine nasıl zaman ayırabildiğinin sorulmasına karşılık Erdoğan, "Eğer biz bu makamdaysak, bu makamda olduğumuz sürece biz dertlinin derdiyle dertlenmek durumundayız. Mesela o akşam İzmir'de görme engelli dört kardeş vardı. Bunların içerisindeki görme engelli ve hafız olan bir kızımız, 'Bizim evimiz yok.' dedi, bu yönde bir talebi oldu. 'Tamam kızım, inşallah biz halledeceğiz.' dedim. Bugün de tekrar Özel Kalem Müdürüme 'ne yaptınız' diye sordum. Sağ olsun Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşmüşler, onlar, 'Tamam biz bunu halledeceğiz, endişe etmeyin.' demişler. O şekilde halledilmiş oldu." yanıtını verdi.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mısır, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7) - Son Dakika
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