Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetlerinin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetlerinin 113. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, " Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA