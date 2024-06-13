Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusundayız. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar, Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantımızın temel sütunları arasında yer alıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi nedeniyle bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte Türkiye-İspanya İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya arasındaki köklü ve güçlü ilişkilerin, iş dünyasının attığı cesur ve vizyoner adımlardan beslendiğini vurguladı. Erdoğan, "İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasında siz değerli iş insanlarımızın katkısı büyüktür. Son yıllarda gerek Covid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemdedir" dedi.

"Ticaret hacmimiz 10 kat artışla 19.2 milyar dolara ulaştı"

Çok çeşitli riskleri beraberinde getiren böylesi bir ortamda, ekonomik ve ticari ilişkileri kazan kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusunda olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi, ticaret ve yatırımlar, Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantımızın temel sütunları arasında yer alıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm, bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz, geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk. Bu hacmi hep birlikte el ele vererek sizlerin değerli katkıları ile çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan altıncı ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur" ifadelerini kullandı. - MADRİD