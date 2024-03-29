Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'ye Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini inşa ediyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "İstiyoruz ki en yüksek oy ile büyükşehir ve 18 ilçemizi alalım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçenin büyükşehirle birlikte seçimi alacaklarını ve en yüksek oy ile almak istediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı bir değer verdiğini ve Trabzon'a daha fazla hizmet edeceklerini söyledi.