Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, iş birliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirme kararlılığındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır Nahçıvan Doğal Gaz boru hattı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Tabii şu anda karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz var, mühendis kardeşlerimiz var. İnşallah konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca Türkiye'ye ve oradan Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz. Birlikte resimlerimizi inşallah çektireceğiz" dedi.

Aliyev ve heyetinin nezdinde Azerbaycan halkının mübarek Ramazan ayını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir millet, iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor" açıklamasını yaptı.

Bu iş birlikleri arasında birçok projeyle taçlandırdıkları enerji sektörünün başta geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı gibi, Şahdeniz Sahası'nın üretime alınması ve Bakü-Tiflis- Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'nın devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk" dedi.

Anadolu Geçişli Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda, stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Azerbaycan ile tam bir uyum içinde olduklarını vurguladı.

"Bugün, İlham Kardeşim ile birlikte bu iş birliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, enerji alanındaki daha önceki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca, Nahçıvan ile kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ tarafından inşa edilen, 80 km uzunluğundaki ve günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hattın özellikle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl boyunca karşılayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Dolayısıyla, bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi, kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, iş birliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar attığımız birçok adım, attık samimiyetimizi gösterdik. Bundan sonra da bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirme kararlılığındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, Türkiye'nin en zor günlerinde Azerbaycan'ın desteği olduğunu belirterek, "Biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz.Bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli projelerin inşasında katkısı olan tüm makamlarımızın ilgisine, işçisinden mühendisine kadar tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlham Kardeşime ziyareti için, özellikle şahsım, ailem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev canlı bağlantı ile hattın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının ilk gazı Iğdır Dilucu BOTAŞ Doğal Gaz ölçüm İstasyonu'nda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından verilmeye başlandı. Böylelikle doğal gaz hattı devreye alındı. - ANKARA