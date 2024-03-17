Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı\'nın inşasını Konya ile gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz. Milletvekilliğinde yaklaşık yüzde 70 ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 73 oranlarındaki destekle Konya ahdimize bağlı olduğunu bir kez daha ispatladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda toplanan binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladıktan sonra konuşmasına geçti.
Konya ile gönül bağlarının çok eskilere dayandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz. Milletvekilliğinde yaklaşık yüzde 70 ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 73 oranlarındaki destekle Konya ahdimize bağlı olduğunu bir kez daha ispatladı. Emniyetten sordurdum, meydanda ne kadar katılım var diye. Ne dediler, yollar hariç, hava limanından buraya kadar yollar hariç 110 bin. Konya bu. Her zamanki gibi Konya bu. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece seçim sandık değil, asıl meselenin kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağına inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır. Konevi ile Mevlanaların yoldaşı Konya'ya oy vermek yakışır. Unutmayınız, Konya sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Anadolu'ya başkentlik, nice şehirlere ev sahipliği yaptı. Sadece kendisi kalkınmak ve gelişmekle kalmadı, herkese faydası dokundu. Konya tüm mazlum ve mağdurlara el uzatarak yaralarını saran gönüllerini alan şehir vasfını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyemiz deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı. Konyalı kardeşlerimiz de deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı" dedi.
"Artık her bakımda yeni bir seviyeye çıkmak, en büyük ekonomi ve önde gelen siyasi güçler arasına girme noktasındayız"
Konya'dan aldıkları destekle 21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadele içinde olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin asırlık ihmal ürünleri ve altyapı eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalıştık, vatan topraklarının her karışını yatırım ve eserlerle donattık. Hak ve özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin? Dediler. Vallahi o yaptı. Bunlarla kalmadık. Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik, tehditleri bertaraf ettik, emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi nice tuzaklardan kurtardık. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendirirken memleketin tüm potansiyelini kullandık. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkündür. Ülkemizi sanayi, ticaret, tarım, turizm, kültür ve sanat şehri Konya'nın 21 yılda kat ettiği mesafenin şahidi sizlersiniz. Geldiğimiz noktada artık her bakımda yeni bir seviyeye çıkmak, en büyük ekonomi ve önde gelen siyasi güçler arasına girme noktasındayız. Yeter ki güve ve istikrar iklimini devam ettirebilelim" diye konuştu. - KONYA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın inşasını Konya ile gerçekleştireceğiz - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bin yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı mitingin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dua eden Erdoğan, Konya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla hareket etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dört bir yanında imzası olan TOKİ'nin 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konutun hiçbirinin yıkılmadığını ve depreme dayandığını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale'nin milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıç olduğunu belirtti. Vali Aslan, şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anarak, vatan sevgisi ve kahramanlarımıza duyulan saygının önemine vurgu yaptı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlendiğini ve yaptığı iş ve hizmetlerin dünya çapında takdir topladığını belirtti.
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
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