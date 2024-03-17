Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın inşasını Konya ile gerçekleştireceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın inşasını Konya ile gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı\'nın inşasını Konya ile gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi.

17.03.2024 15:59  Güncelleme: 16:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz. Milletvekilliğinde yaklaşık yüzde 70 ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 73 oranlarındaki destekle Konya ahdimize bağlı olduğunu bir kez daha ispatladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda toplanan binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladıktan sonra konuşmasına geçti.

Konya ile gönül bağlarının çok eskilere dayandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz. Milletvekilliğinde yaklaşık yüzde 70 ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 73 oranlarındaki destekle Konya ahdimize bağlı olduğunu bir kez daha ispatladı. Emniyetten sordurdum, meydanda ne kadar katılım var diye. Ne dediler, yollar hariç, hava limanından buraya kadar yollar hariç 110 bin. Konya bu. Her zamanki gibi Konya bu. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece seçim sandık değil, asıl meselenin kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağına inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır. Konevi ile Mevlanaların yoldaşı Konya'ya oy vermek yakışır. Unutmayınız, Konya sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Anadolu'ya başkentlik, nice şehirlere ev sahipliği yaptı. Sadece kendisi kalkınmak ve gelişmekle kalmadı, herkese faydası dokundu. Konya tüm mazlum ve mağdurlara el uzatarak yaralarını saran gönüllerini alan şehir vasfını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyemiz deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı. Konyalı kardeşlerimiz de deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı" dedi.

"Artık her bakımda yeni bir seviyeye çıkmak, en büyük ekonomi ve önde gelen siyasi güçler arasına girme noktasındayız"

Konya'dan aldıkları destekle 21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadele içinde olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin asırlık ihmal ürünleri ve altyapı eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalıştık, vatan topraklarının her karışını yatırım ve eserlerle donattık. Hak ve özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin? Dediler. Vallahi o yaptı. Bunlarla kalmadık. Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik, tehditleri bertaraf ettik, emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi nice tuzaklardan kurtardık. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendirirken memleketin tüm potansiyelini kullandık. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkündür. Ülkemizi sanayi, ticaret, tarım, turizm, kültür ve sanat şehri Konya'nın 21 yılda kat ettiği mesafenin şahidi sizlersiniz. Geldiğimiz noktada artık her bakımda yeni bir seviyeye çıkmak, en büyük ekonomi ve önde gelen siyasi güçler arasına girme noktasındayız. Yeter ki güve ve istikrar iklimini devam ettirebilelim" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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