Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için Konya'nın önemine vurgu yaparak, CHP ve DEM iş birliğini eleştirdi ve Türkiye'nin emperyalistlerin tuzaklarından kurtarıldığını belirtti.

18.03.2024 00:06  Güncelleme: 00:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz"

"Artık her bakımda yeni bir seviyeye çıkmak, en büyük ekonomi ve önde gelen siyasi güçler arasına girme noktasındayız"

"Konya'dan aldığımız destek ile 21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadele içinde olduk"

"Emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi nice tuzaklardan kurtardık"

"CHP yine DEM ile gizli saklı bir iş birliği halinde"

"CHP ile DEM sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar"

"Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor"

KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki seçimi hatırlatarak, "CHP yine DEM ile gizli saklı bir iş birliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki seçimleri hatırlatarak, "Geçen seçimleri hatırlayın. Birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları bir araya getiren işte bu odaktır. 6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar bu. Bugün mahalli idareler seçiminin kendine mahsus özelliklerini kullanarak cepheyi biraz daha geliştirdiler. CHP yine DEM ile gizli saklı bir iş birliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyu aldığı yerde bile şehirleri yönetecek değil örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar. Yani nereden, Kandil'den. Eyvallah. CHP ile yaptığı pazarlıkta payına düşen yerlerde ise siyasi tabanı olan değil yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu 2 patinin kazanmak için kurduğu sinsi oyuna, Cumhur İttifakına ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörlerde var. Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bu figüranların tek görevi Cumhur İttifakının gücünü zayıflatarak CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır" dedi.

"Demet demet dolarları topluyorlar, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin kifayetsiz muhterisleri yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi belirli kavramların istismarı ile varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Şimdi aynı anlayışın farklı bir sürümü ile karşı karşıyayız. Onlarda kendilerince bazı kavramlara sığınarak ülkenin ve milletin hayrına hiçbir program ortaya koymadan, hiç bir adım atmadan siyasette tırnak tutturmanın hevesindeler. Aynı yöntemi daha önce partimizden ayrılan birileri de denemişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Partimizden ayrılıp ondan sonra 6'lı masaya ne oldular? Misafir oldular. Şimdi ne alemdeler? Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin de sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı, kendileri meclise bile giremediler. Sadece sandıkta değil milletin vicdanında da kaybettiler. Hiç şüphesiz bunların da akıbeti aynı olacak. Çünkü aynı yolda gidiyorlar. Bizim Cumhur İttifakı ve AK Parti dışında siyaset üretilmesine, siyasi etkinlik gösterilmesine, projeye ortak konulmasına, seçimlerde milletin karşısına çıkılıp destek istenmesine hiçbir itirazımız lok, olamaz. Demokrasinin ve hakkaniyetin gereği budur. Sadece memleketin hayrına hiç bir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumlarına gönlümüz razı gelmiyor. Başka hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyorum. Eskiler selden gelen suya gider derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjonktürle silinip gitmektir. AK Parti işte bu şekilde kurulduğu günden beri girdiği her seçimden birinci çıkmayı başardı. Konya, bizim bu davamızın da mücadelemizin de eser ve hizmetlerimizin de maruz kaldığımız saldırılarında en yakın şahididir. Soruyorum sizlere, Konya AK Parti'nin döküntüleri ile tek parti faşistlerinin ve terör örgütü uzantılarının başarısı için çalışanlara itibar eder mi? Hele hele Konya. CHP gibi adı her türlü gizli pazarlıkta ve şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Bu ara ne yapıyor? Demet demet dolarları topluyorlar, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak yahu. Bunlara bu ülke teslim edilir mi? 31 Mart'ta kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Türkiye, Ekonomi, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceğiz' - Son Dakika

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