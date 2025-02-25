Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
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