Erdoğan, Türkmen ve Ürdün Temsilcilerini Kabul Edecek

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı ve Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul edecek. Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00/17.00/18.30)