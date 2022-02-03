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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

03.02.2022 23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na uğrayarak çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na uğrayarak çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Erdoğan'ın havalimanının ardından ilk durağı Meçhul Asker Anıtı oldu. Kiev'de bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile başbaşa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacak. - KİEV

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika


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