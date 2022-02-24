Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe...

24.02.2022 15:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe hazırlama misyonunu da o derece yerine getirebilirsiniz" "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hukuki altyapısını güncelledik" "PKK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe hazırlama misyonunu da o derece yerine getirebilirsiniz"

"Yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hukuki altyapısını güncelledik"

"PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını hep beraber bozacak, tuzaklarını başlarına geçireceğiz"

"Sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti var, sizin arkanızda hak ve hakikat davasına gönül vermiş yüzlerce milyonluk dost ve kardeş halklar var. Bu gücü gerektiği gibi harekete geçirdiğimizde önümüzde hiçbir örgüt duramaz. Artık Türkiye de unutmayın eski Türkiye değildir. Artık herhangi bir vatandaşımızın, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var"

"Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerden biri sağlık hizmetleridir. Biz dünyanın dört bir yanında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz"

"Son dönemlere baktığımızda 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yılın ilk 1 buçuk ayında 27 vatandaşımızı tedavi için ülkemize naklettiğimizi görüyoruz. Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Kurduğumuz bilişim altyapısı öylesine verimli işliyor ki pek çok ülke benzer sistemi kurmak için bizden yardım talep etti. Türkçe'nin yanı sıra 9 farklı dilde hizmet veren çağrı merkezi vasıtasıyla hizmet veriyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe...

YORUMLAR
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Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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