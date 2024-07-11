Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar 40 bin masum insanın katledilmesini sadece seyrediyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar 40 bin masum insanın katledilmesini sadece seyrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor" -Srebrenitsa soykırımı insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçti -29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve...

11.07.2024 20:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor"

- Srebrenitsa soykırımı insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçti

-29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor

-"Uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi katliamı sadece seyrediyor"

-"Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecek"

-"Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Bosna Hersek'teki soykırımı hala inkar edenleri ve savaş suçlarını yüceltenleri esefle karşılıyoruz"

-"Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının hakim kılınması en samimi temennimiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 29. yıldönümü anma törenine bir video mesaj gönderdi. Srebrenitsa soykırımının 29'uncu seneidevriyesinin idrak edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu hüzün dolu günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına bir kez daha en içten taziyelerimi iletiyorum. Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, büyük fikir, dava ve devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyor. Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Srebrenitsa'da yakınlarını kaybeden annelerimizin ve kardeşlerimizin acılarının dün gibi taze olduğunun farkındayız. Her 11 Temmuz'da acıları yenilenen şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize Mevla'dan sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi.

"40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor"

Türkiye'nin eş sunucularından olduğu 11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü olarak ilan edilmesine dair karar tasarısının 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildiğini belirten Erdoğan, "Bu kararın hazırlanmasından kabul edilmesine kadar tüm aşamalarında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Srebrenitsa soykırımına benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak 29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Tüm dünya olarak insanlık ve samimiyet imtihanından geçiyoruz. Şunun bilinmesini isterim; Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın hesabının verilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Bosna Hersek'teki soykırımı hala inkar edenleri ve savaş suçlarını yüceltenleri esefle karşıladığımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Savaş sonrası evlerine geri dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri de endişeyle takip ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi etnik kökenden olursa olsun her bir Bosna Hersek vatandaşının yaşadığı yerde kendisini emniyette hissetmesi için yerel makamların üzerlerine düşen görevi yapmalarını bekliyoruz. Bosna Hersek'te kalıcı barış ve istikrarın muhafazası için her türlü nefret söylemini artık tamamen geride bırakmalı, barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü yaymanın yollarını aramalıyız. Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının hakim kılınması en samimi temennimizdir. Çatışma ve gerilimden kimsenin kazançlı çıkmayacağını herkesin aklında tutması gerekir. Türkiye, Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine yönelik koşulsuz desteğimizi daima sürdüreceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Srebrenitsa, Gazze, Masum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası kurum ve kuruluşlar 40 bin masum insanın katledilmesini sadece seyrediyor - Son Dakika

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