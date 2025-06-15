Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti." - ANKARA