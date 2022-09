Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite kapılarında kızlarımızın inletildiğini yok sayamayız (2)

'VARSA YOKSA AİLE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında bazı alanlarda hala eksiklere, aksaklıklara rastlanabileceğine değinerek, "Özellikle aile yapısının korunması, çocuğun sağlıklı gelişiminde kadının rolü konusunda kat etmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Gündemdeki diğer meseleler çözüldükçe, bu konularda daha fazla ve yoğun gayret gösterme imkanına kavuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi, bu kavramın altını özellikle sizler için çiziyorum, çünkü onu siz üstleneceksiniz, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz. Çünkü varsa yoksa aile. Güçlü olmayan ailede milleti güçlü kılamazsınız; ama ailelerimiz güçlü olursa Allah'ın izniyle millet de güçlü demektir. Batı'nın yaşadığı ve topyekun geleceğini tehdit edecek düzeye çıkan sıkıntıların temelinde, aile müessesinin aşınması ve dağılmasının yer aldığını görüyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası vizyonumuzu, ailenin korunması ve geliştirilmesi hassasiyetiyle birlikte yürütmekte kararlıyız. Bu konuda da en büyük desteği kadınlarımızdan alacağımıza inanıyorum" dedi.

'LAFTA DEĞİL İCRAATTA DERTLİYİZ'Erdoğan, geçen 20 yılda Türkiye'yi asırlık hizmet ve eserlerle donatırken gözlerinin hep gelecekteki daha büyük hedeflerde olduğunu ifade ederek, "Bundan 11 yıl önce 'Türkiye Hazır, Hedef 2023' diyerek; Cumhuriyet tarihinin en iddialı kalkınma programını milletimizle paylaşmıştık. Artık 2023'e bir adım mesafede olduğumuz şu dönemde yeni hedefimizi 2053 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyoruz. Çünkü biz bu milletin dertleriyle dertleniyor, hayalleriyle kendimize ufuk çiziyoruz. Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletimize Başkent'ten sesleniyorum; aziz milletim biz dertliyiz, dertli. Lafta değil icraatta dertliyiz. Bizim derdimiz var. Öyle laf ola beri gele değil. Derdimiz var" diye konuştu.Devamında, Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre 'nin şiirlerinden dizeler okuyan Erdoğan, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayinden tarıma kadar yapılan her işi, okuduğu dizelerde aktarılan anlayışla hayata geçirdiklerini kaydetti.'ANKARA'NIN SAĞLIKTA SORUNU KALMAYACAK ' Ankara 'nın 2'nci şehir hastanesinin açılışının yarın yapılacağını aktaran Erdoğan, "Laf ola beri gele değil. Ankara'ya 2'nci dev şehir hastanesi, aynen 1'inci dev şehir hastanesi kadar büyük, dev bir hastane. Her yönüyle modern ve inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Yarın saat 14.00'te açılışını yapacağız. Hasta kabulleri de başladı. Geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiğimiz 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri projesinin, milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını hep beraber gördük. Dünkü Kabine Toplantımızın ardından açıkladığımız yeni sosyal yardım programlarını da yine bu yaklaşımla milletimize sunduk. Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkartarak ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk. Bu sistemin en somut uygulamalarından biri de Türkiye Aile Destek Programı'dır" diye konuştu.'GELİRLERİ YILBAŞINDA CİDDİ ŞEKİLDE TEKRAR YÜKSELTECEĞİZ'Erdoğan, küresel ekonomik krizin Türkiye'ye olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attıklarına işaret ederek, şunları dedi:

"Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadığı, herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmediği, geleceğe dönük herhangi bir program sunmadığı halde ellerini ovuşturarak iktidar bekleyenleri inşallah 2023'te bir kez daha milletçe hüsrana uğratacağız. Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz; ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Bildiğiniz gibi 20 yıl içerisinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Onlar da emekliye ayrılacak; ama biz çok çalışacağız. Biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın."