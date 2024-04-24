Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında görüşme

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "63 yılda Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'da kritik rolleri üstlenmeye başladı"

-"Cumhurbaşkanının ilişkilerimizi ilerletmekten bizimle aynı görüşte olmasından memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat'taki dayanışması için tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki ziyareti bizleri ayrıca memnun etmiştir"

-"50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz"

-"Turizmdeki iş birliği gelişmekte. 6 milyon Alman'ı ağırladık. Bu rakamın daha yukarı çıkacağına inanıyorum"

-"Vatandaşlarımızın kültür sanattan bilime kadar her alanda başarılarına şahit oluyoruz. Engelleri tek tek aşarak beşeri köprü vazifesi gören vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz"

-"Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasayı önemli adım olarak görüyoruz. Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişemiz giderek artıyor"

- "Solingen benzeri saldırıda 4 kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik"

- "Türkiye AB ilişkileri de yer aldı gündemimizde. Atılması gereken adımları ele aldık. Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım"

-"Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli"

-"2024 Avrupa Futbolu finalleri Almanya'da düzenlenecek ve milli takımımız da mücadele edecek. Takımımıza kolaylıklar diliyorum"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier:

-"2018 ziyaretiniz sonrası 2 kere görüştük. Birincisi 2 yıl önce Rusya Ukrayna savaşından kısa süre önce. İkinci görüşmemiz Berlin'de bir ay önce Hamas'ın saldırısından 1 ay sonraydı. Zannediyorum ki bu iki olay tehlikeli bir zamanda yaşadığımız gösteriyor"

-"İlişkilerimiz çok uzun geçmişe dayanıyor. Diplomatik ilişkilerimizde 100. yılında gelmemiz önemliydi. Bu ilişkiler sadece devletler arasındaki ilişki değil insani ilişkiler özel kılıyor"

-"3 milyon Türk 4 kuşak önce Almanya'da yaşıyor. Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. Siyasi hayattan ekonomi, kültür hayatına kadar bu kuşağın temsilcileri bana eşlik ediyor"

-"100 yıl önce zanatkarlar Almanya'daki yoksulluktan kaçarak Türkiye'ye gelmişti"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider görüşme sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.