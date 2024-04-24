Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında görüşme - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. İki lider, ilişkilerin ilerletilmesi, ekonomik iş birliği, turizm ve kültürel alanda başarılar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

24.04.2024 17:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "63 yılda Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'da kritik rolleri üstlenmeye başladı"

-"Cumhurbaşkanının ilişkilerimizi ilerletmekten bizimle aynı görüşte olmasından memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat'taki dayanışması için tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki ziyareti bizleri ayrıca memnun etmiştir"

-"50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz"

-"Turizmdeki iş birliği gelişmekte. 6 milyon Alman'ı ağırladık. Bu rakamın daha yukarı çıkacağına inanıyorum"

-"Vatandaşlarımızın kültür sanattan bilime kadar her alanda başarılarına şahit oluyoruz. Engelleri tek tek aşarak beşeri köprü vazifesi gören vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz"

-"Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasayı önemli adım olarak görüyoruz. Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişemiz giderek artıyor"

- "Solingen benzeri saldırıda 4 kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik"

- "Türkiye AB ilişkileri de yer aldı gündemimizde. Atılması gereken adımları ele aldık. Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım"

-"Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli"

-"2024 Avrupa Futbolu finalleri Almanya'da düzenlenecek ve milli takımımız da mücadele edecek. Takımımıza kolaylıklar diliyorum"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier:

-"2018 ziyaretiniz sonrası 2 kere görüştük. Birincisi 2 yıl önce Rusya Ukrayna savaşından kısa süre önce. İkinci görüşmemiz Berlin'de bir ay önce Hamas'ın saldırısından 1 ay sonraydı. Zannediyorum ki bu iki olay tehlikeli bir zamanda yaşadığımız gösteriyor"

-"İlişkilerimiz çok uzun geçmişe dayanıyor. Diplomatik ilişkilerimizde 100. yılında gelmemiz önemliydi. Bu ilişkiler sadece devletler arasındaki ilişki değil insani ilişkiler özel kılıyor"

-"3 milyon Türk 4 kuşak önce Almanya'da yaşıyor. Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. Siyasi hayattan ekonomi, kültür hayatına kadar bu kuşağın temsilcileri bana eşlik ediyor"

-"100 yıl önce zanatkarlar Almanya'daki yoksulluktan kaçarak Türkiye'ye gelmişti"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider görüşme sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında görüşme - Son Dakika

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