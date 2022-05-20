Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi

20.05.2022 22:15

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüşme yaptı. İki liderin görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin arka plana atılmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen görüşmede gündemdeki önemli meseleler ele alındı.

"2 ÜLKENİN YPG/PKK İLE İLİŞKİLERİ SORUN TEŞKİL EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİNİ GÖZETECEKLERİNDEN EMİN OLMALIYIZ"

Erdoğan ayrıca, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.

"TÜRK KAMUOYUNDAKİ TEPKİ GÖZARDI EDİLMEMELİ"

Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi - Son Dakika


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