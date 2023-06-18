Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'taki askerlerle görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'taki askerlerle görüştü

18.06.2023 22:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap ederek, terörle mücadeledeki duruşlarının milletin huzuru ve refahı için önemli olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Şırnak'taki askerlerle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutladı ve askerlerin terörle mücadeledeki duruşunu övdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi. Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.

TELEFONDAN ASKERLERE HİTAP ETTİ

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin Babalar Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ndeki askerlere hitap etti

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

O anlara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Burası Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi… Kahraman jandarmalarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, dualarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla kahramanlarımızın her birinin ayrı ayrı gözlerinden öptüğünü ifade ettiler. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ndeki askerlere hitap etti

BAKAN YERLİKAYA, ŞIRNAK'TA TEMASLARDA BULUNDU

Öte yandan Bakan Yerlikaya Şırnak'ta çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Yerlikaya'ya üs bölgesi ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'taki askerlerle görüştü - Son Dakika


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