Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Burada düzenlenen tören sonrası Coşkun'un cenazesi öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazının ardından Eyüpsultan'da toprağa verilecek. - İSTANBUL