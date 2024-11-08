Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay Zeka Kadınlara Eşitsizlik Getiriyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay Zeka Kadınlara Eşitsizlik Getiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir" -"Dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz.

08.11.2024 21:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir"

-"Dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Dijitalin sunduğu imkanların yanı sıra insanı nesnelleştirdiğini çok net biçimde görüyoruz"

-"İş başvurularından sosyal medya platformlarına kadar kadınlar, yapay zekanın eşitsizliklerini artıran bu yüzüne çok sık muhattap olmaktadır. Sadece dezavantajların önüne geçilmesinde değil, kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekadan istifade edebiliriz"

-"Bunun için yapay zeka algoritmalarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuyor"

-"İnsanı merkez etmeyen hiçbir gelişmenin hiçbir yeniliğin cazibesi ne kadar yüksek olursa olsun kıymeti yoktur"

-"Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Kadın emeğinin ucuz işgücü olarak görüldüğü, kadının sadece adının olduğu, siyasete, devlet iradesine kadının elinin değmediği bir sistem sadece eksik değildir böyle bir düzen aynı zamanda adaletsizdir, toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir"

-"Maalesef anayasamızın apaçık hükümlerine rağmen kadınlar yıllarca bu ülkede sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve çalışma hayatından dışlandı. Üniversitelerin kapısına faşizmin kapısına ikna odaları kuruldu"

-"Kraldan çok kralcı davranan özel sektör kuruluşlarımızda kadınlar özgürce çalışamadı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde konuştu.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay Zeka Kadınlara Eşitsizlik Getiriyor - Son Dakika

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