Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir\'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) Toplantısı öncesi YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'e yürüyerek gitti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, Türkiye'nin bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olduğunu vurguladı.

01.08.2024 12:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) Toplantısı öncesi YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozolenin bulunduğu alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye giden merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı halinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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