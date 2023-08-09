Erdoğan yeni A takımını belirlemek için düğmeye bastı! AK Parti'de olağanüstü kongre 7 Ekim'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını açıklayan Dağ, yerel seçim hazırlıklarına da değindiği konuşmasında adayların kasım ayında itibaren belli olacağını ifade etti.

"KASIM AYININ BAŞLARI GİBİ ADAYLAR ÇIKAR"

AK Partili Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu biraz daha mutfak ve hazırlık dönemi. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için.

"AK PARTİ YENİ BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL"

Zaten siyasetçi için saha da olmamak gibi bir durum yok. Sahada değilseniz siyasetçi değilsinizdir zaten. Önce aday belirleme süreci sonra kampanya süreci yapılacak. Asıl mevzu aday belirleme süreci. AK Parti yeni bir siyasi parti değil.

"HANGİ ADAYLARLA KAZANABİLİRİZ ONU ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti 5 yıl daha iktidarda olacak bir siyaset. Bir kültürümüz var, tecrübemiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız lokomotif görevi görür. Mevcut görevde olan belediyelerin performansı takip ediliyor. Hangi adaylarla kazanabiliriz onun çalışması yapılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"EKİM AYINDA KONGREMİZ VAR"

Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Şu anda tarih vermek mümkün değil ama bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN KARNELERİ ZAYIFLARLA DOLU"

Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. İktidar yerelde başlar sloganıyla başlamışlardı. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, işçi çıkarmayacağız dediler çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar. Mart 2024'te CHP'li belediyelerin önlerine vatandaşlarımız karnelerini koyacak.

"KONGREDE SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞİMLER OLACAK"

Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız."